Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Täter brachen in Elektrohandel ein

Sonsbeck (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Nebenraum eines Elektrohandels an der Straße Zur Licht ein. Von dort versuchten sie vergeblich mehrere Türen zur Werkshalle aufzubrechen. Unverrichteter Dinge verließen die Täter ohne Beute das Gelände.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

