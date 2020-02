Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura) Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit Flucht 20.02.2020

Spaichingen - Schura (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der Kreisstraße 5913 zwischen Spaichingen und Trossingen-Schura ereignete.

Der 20-jährige Lenker eines Ford Fiesta befuhr die Kreisstraße aus Richtung Schura in Richtung Spaichingen. In einer Linkskurve kam ihm der Lenker eines rot lackierten Kleinwagens entgegen, der vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Der Lenker des Ford Fiesta wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden. Hierbei stieß er gegen die rechts neben der Fahrbahn verlaufende Leitplanke. Bei dem Zusammenstoß entstand an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Der unbekannte Lenker des in Richtung Schura fahrenden Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 zu melden.

