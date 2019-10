Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Zollfahndung Essen hebt illegales Dopinglabor aus - 2 Wohnungen durchsucht, über 2 kg Dopingwirkstoffe, 500 Stück Dopingampullen und über 2.200 Euro Bargeld sichergestellt

Essen / Herne /Marl / Frankfurt am Main (ots)

Am 11.10.2019 durchsuchten Beamte des Zollfahndungsamtes Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Wohnungen in Herten und Marl und stellten ein komplettes Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln, 500 verkaufsfertige Ampullen á 10 ml mit Dopingmitteln sowie 850 g Dopingwirkstoff sicher. Die Zollfahnder aus Essen ermittelten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen einen Deutschen aus Marl wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Vorangegangen war die Sicherstellung eines Paketes von 1,5 kg Dopingmittelwirkstof-fen aus Honkong durch Kontrollbeamte des Hauptzollamtes Frankfurt am Main - Flug-hafen. Die Sendung war an eine 69-jährige Frau aus Herten gerichtet. Die Ermittlungen ergaben, dass das sichergestellte Paket eigentlich für den 38-jährigen Sohn der Hertenerin bestimmt war, der ein Untergrundlabor für die Herstellung von Steroiden betrieb. Der 38-jährige Marler bestellte die Dopingmittelwirkstoffe elektronisch in Hongkong und ließ diese, getarnt als Backmischungen und Puddingpulver, per Paket an seine Mutter liefern.

Bei den Durchsuchungen wurde bei dem Verdächtigen in Marl ein komplettes Unter-grundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln, Equipment zur Abfüllung und Verpa-ckung, sichergestellt. Die 500 Ampullen Dopingmittel und 850 g Dopingwirkstoffe lagerte der Verdächtige bei seiner Mutter in Herten. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsan-waltschaft Frankfurt am Main.

"Allein aus der sichergestellten Paketsendung mit 1,5 kg Wirkstoffen hätten sich erfahrungsge-mäß über 780 Ampullen á 10 ml Dopingmittel mit einem geschätzten Verkaufswert von fast 13.000 Euro herstellen lassen", rechnet die Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen, Heike Sennewald, vor.

