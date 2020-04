Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rohrau/Nufringen: Radfahrer schwer gestürzt - Polizei sucht Zeugen; Leonberg-Ramtel: KFZ-Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Rohrau/Nufringen: Radfahrer schwer gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Ein 55-jähriger Radfahrer stürzte am Sonntag gegen 12:10 Uhr auf einem Feldweg zwischen Rohrau und Nufringen und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann befuhr den geteerten Feldweg aus Richtung Rohrau kommend in Fahrtrichtung Nufringen. Etwa 150 Meter vor einer Einmündung zur Bundesstraße 14 musste er sein Fahrrad stark abbremsen, da vor ihm eine andere Radfahrerin anhielt. Der 55-Jährige geriet ins Schleudern und stürzte linksseitig ins Gelände. Er wurde hierbei schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin hatte von dem Vorfall vermutlich nichts mitbekommen, da sie ihre Fahrt in Richtung Nufringen fortsetze. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg bittet nun etwaige Zeugen des Vorfalls, insbesondere die bislang unbekannte Radfahrerin, sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

Leonberg-Ramtel: KFZ-Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Sonntag, 20:00 Uhr, einen in der Breitwiesenstraße in Leonberg - Ramtel abgestellten KFZ-Anhänger. Der Anhänger der Marke Westfalia war mit alten Möbelteilen beladen und hatte einen geschätzten Wert von circa 300 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07152 605 0 zu melden.

