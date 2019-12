Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0825--Einbrecher auf frischer Tat gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, Zur Vegesacker Fähre Zeit: 21.12.19, 3 Uhr

Schwerpunktmaßnahmen der Polizei Bremen zeigen Wirkung. So nahmen Schwerpunktkräfte in der Nacht zu Samstag in Bremen-Nord drei Tatverdächtige bei einem Einbruchsversuch in ein Geschäft vorläufig fest.

Aufgrund mehrerer Taten in den vergangenen Wochen in Vegesack führte die Polizei in Bremen-Nord gezielte Schwerpunktmaßnahmen zur Bekämpfung des Einbruchdiebstahls durch. Zivile Einsatzkräfte bemerkten Samstagmorgen gegen 3 Uhr drei Verdächtige, die offensichtlich Geschäfte im Bereich Vegesacker Fähre ausbaldowerten. Kurze Zeit später kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Während zwei der Personen Schmiere standen, schlug ihr Komplize eine Fensterscheibe einer dortigen Ladenzeile ein. Daraufhin klickten die Handschellen für das Einbrecher-Trio. Die Zivilkräfte nahmen die drei 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, Beweismittel wurden beschlagnahmt.

Derzeit wird geprüft, ob sie auch für vorangegangene Einbrüche im Stadtteil verantwortlich sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Tipps zum Einbruchschutz, auch speziell für Geschäfte, gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 unter 0421 3621-9003 oder unter www.polizei-beratung.de.

Die Polizei Bremen veröffentlicht jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen unter www.polizei.bremen.de. Die Karte wurde am Mittwoch aktualisiert und zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, jeden Einzelnen zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen.

Rufen Sie über 110 (kostenlos) die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, abgelaufene Alarmanlagen oder Hilferufe wahrnehmen. Weitere Infos zum Thema unter: www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

