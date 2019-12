Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Bargeld und Schmuck entwendet

Unna (ots)

Bislang Unbekannte drangen am 20.12.2019 (Fr.), in der Zeit zwischen 13.00 und 20.40 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Unna ein. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Bekleidung. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 921-0.

