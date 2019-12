Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wartende Fahrzeuge zu spät gesehen: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Kamen (ots)

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Kamen am Donnerstagabend (19.12.2019) verletzt worden.

Gegen 20.40 Uhr warteten zwei Fahrzeuge nebeneinander an einer roten Ampel auf der doppelspurig ausgebauten Unnaer Straße in Fahrtrichtung Kamen-Innenstadt. Ein 18-jähriger Bergkamener erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät, verriss seinen Wagen, erfasste erst den PKW eines 53-jährigen Kameners auf der rechten Spur und dann den PKW eines 54-jährigen Kameners auf der linken Spur. Warum der Fahranfänger die wartenden Fahrzeuge so spät gesehen hat, wird noch ermittelt.

Der 18-jährige Bergkamener sowie drei Insassen aus den beiden anderen unfallbeteiligten Fahrzeugen - zwei 17-jährige Bergkamener und eine 24-jährige Kamenerin - wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 24.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Unnaer Straße in Fahrtrichtung Kamen-Innenstadt gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell