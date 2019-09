Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchbeg - Kuh dreht durch

Am Dienstag flüchtete bei Oberweiler eine Kuh aus ihrem Stall und verletzte den Landwirt.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr wollte ein 73-jähriger seine Kuh bei Oberweiler in einen anderen Stall bringen. In einem Moment der Unachtsamkeit ging die Kuh durch. Sie rammte ihn und stieß ihn zu Boden. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den schwer Verletzten. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei und Angehörige des Verletzten suchten nach dem ausgebrochenen Tier. Unterstützung erhielten sie von einem Polizeihubschrauber. Der entdeckte die Kuh nach längerer Suche auf einem angrenzenden Grundstück. Sämtliche Versuche, die Kuh wieder einzufangen, scheiterten. Um weitere Gefahren auszuschließen, musste die Kuh von einem Jäger erlegt werden.

