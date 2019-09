Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorradfahrer verliert Kontrolle

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag ein 19-Jähriger bei einem Unfall bei Schelklingen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann gegen 19 Uhr von Justingen in Richtung Schelklingen gefahren. Zu Beginn der Steige sei er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki, streifte die Schutzplanke und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Motorrad auf 2.000 Euro. Ein Abschlepper lud das Fahrzeug auf. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Tipp der Polizei: Körperliche Fitness, geeignete Schutzausrüstung und ein technisch einwandfreies Motorrad können allesamt eine vorausschauende und achtsame Fahrweise nicht ersetzen. Motorradfahrer sind in besonderer Weise gefordert, auf Verkehrsraum und Verkehrsabläufe aufmerksam zu achten und eine den Verkehrsregeln und den aktuellen Verkehrsverhältnissen angepasste Fahrweise zu wählen um sich selbst - aber auch andere - nicht zu überfordern.

