Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Betrunken und ohne Führerschein

Freiburg (ots)

March - In der Hauptstraße in Buchheim konnte eine Polizeistreife am Dienstag, gegen 00:55 Uhr, einen 27-jährigen Rollerfahrer aus einer Kaiserstuhlgemeinde anhalten, der bei der Kontrolle keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte. Bei ihm wurde Atemalkoholgeruch festgestellt; ein Test ergab über 0,8 Promille. Der Mann gelangt wegen beider Delikte zur Anzeige.

