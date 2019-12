Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Diebstahl aus Wohnung - Täter wollte angeblich Wasserdruck überprüfen

Schwerte (ots)

Mit dem Vorwand, den Wasserdruck messen zu müssen, verschaffte sich am Mittwochvormittag (18.12.2019) ein unbekannter Mann in Arbeitskleidung Zutritt zur Wohnung einer 84-jährigen Geschädigten am Beckenkamp.

Er forderte sie auf, in mehreren Räumen das Wasser laufen zu lassen und verließ dann die Wohnung. Die Geschädigte stellte anschließend fest, dass ihre Schränke im Wohnzimmer durchsucht worden waren. Der Täter entwendete Schmuck.

Personenbeschreibung: Etwa 40 Jahre alt und ungefähr 190 cm groß. Er soll helle kurze Haar gehabt haben und trug Arbeitskleidung.

Wo ist dieser Mann möglicherweise noch aufgetreten? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

