POL-HB: Nr.: 0821--Betrunkener Fahrer fährt gegen Baum

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Universitätsallee Zeit: 22.12.19, 1.35 Uhr

In der Nacht zum Sonntag kollidierte ein betrunkener 19 Jahre alter Fahrer eines BMW in Horn-Lehe mit einem Baum. Dabei wurden der Fahrer und drei Insassen verletzt und das Auto stark beschädigt. Die Polizei zog den Führerschein des 19-Jährigen ein.

Der laut Zeugenaussagen mit fünf Personen besetzte BMW war in Fahrtrichtung Universität in der Kurve Achterstraße / Universitätsallee nach links abgekommen und mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidiert. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits alle Personen aus dem Fahrzeug gestiegen. Bis auf den Fahrer und eine weitere Person hatten die Insassen den Unfallort verlassen. Zwei Insassen konnten durch die Einsatzkräfte noch im Umfeld gestellt werden. Sie alle hatten durch den Unfall leichte Verletzungen wie Hautabschürfungen erlitten.

Der 19-Jährige Fahrzeugführer selbst war, wie alle anderen drei Insassen auch, stark alkoholisiert. Zudem zeigte er sich vor Ort äußerst unkooperativ. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt und eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Die Universitätsallee wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 3.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

