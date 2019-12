POL-HB: Nr.: 0818 --Polizei verhindert mutmaßlichen Autoaufbruch

Polizei Bremen

In der Nacht zum Freitag stellten Einsatzkräfte einen 41-jährigen Mann in Walle, als er gerade dabei war das Auto eines Handwerkers zu beobachten, um es dann mutmaßlich aufzubrechen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Die Polizei Bremen führte in der Nacht im Stadtteil eine gezielte Maßnahme gegen Einbrüche durch. Gegen 03:20 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte den Mann dabei, wie er auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Hansator mit der Taschenlampe in den Transporter eines Handwerksbetriebes leuchtete. Dabei trug er eine Sturmhaube. Als die Polizisten ihn ansprachen, flüchtete er zunächst, konnte aber schon kurze Zeit später festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und biss einem Polizisten in die Hand. Beim 41-Jährigen fanden die Einsatzkräfte unter anderem Einbruchswerkzeug und Handschuhe. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern.

Tipps der Polizei an alle Handwerksbetriebe mit Firmenfahrzeugen: Versuchen Sie sichere Abstellflächen für Ihre Autos zu finden (beispielsweise Garagen oder umzäuntes, ausgeleuchtetes Gelände) und lassen Sie nur die nötigsten Wertsachen im Wagen. Auch eine Alarmanlage oder Videoüberwachung kann zusätzlichen Schutz bieten. Nutzen Sie zusätzlich bei dem Verbleib von hochwertigen Werkzeugen im Kfz diebstahlsgeschützte Behältnisse dafür. Weitere wertvolle Tipps zur besseren Sicherung Ihres Eigentums bzw. Arbeitsmaterials erhalten Sie im Präventionszentrum der Polizei (Am Wall 195, 28195 Bremen, Tel.: 0421/362-19003) oder im Internet auf www.polizei.bremen.de .

