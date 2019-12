POL-HB: Nr.: 0815--Einbrüche in Geschäfte - Polizei sucht Zeugen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte-Findorff Zeit: 18.2.19 bis 19.12.19

In der vergangenen Nacht kam es zu zwei Geschäftseinbrüchen in der Bahnhofsvorstadt und in Findorff. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst hebelte ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einer Bäckerei am Doventorsteinweg auf und gelangte so in das Geschäft. Im Verkaufsbereich brach der Eindringling einen Tresor sowie einen Spind auf, entwendete Bargeld daraus und flüchtete unerkannt. In der Admiralstraße hebelten Einbrecher die Eingangstür zu einem Computerfachgeschäft auf und entwendeten im Anschluss diverse Elektrogegenstände.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und fragt in diesem Zusammenhang: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?". Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 jederzeit entgegen.

Tipps zum Einbruchschutz, auch speziell für Geschäfte, gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 unter 0421 3621-9003, oder unter www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

