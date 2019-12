Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0816--Täter nach Überfall ermittelt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Stresemannstraße Zeit: 14.12.19, 7 Uhr

Nachdem am Samstagmorgen eine 25 Jahre alte Frau in Hemelingen überfallen wurde (siehe PM 0808), hat die Polizei Bremen am Mittwoch einen Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen.

Nach dem Überfall setzte der Räuber die entwendete Geldkarte der 25-Jährigen betrügerisch im Internet ein und gelangte so in den Fokus der Ermittler. Nach umfangreichen Anschlussermittlungen konnte ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger am Mittwoch gefasst werden. Die Beute hatte der Bremer noch, die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

In einer ersten Vernehmung wurde er befragt und gestand den Raub. Als Motiv gab er Geldnot an. Ein dringender Tatverdacht bezüglich eines versuchten Sexualdeliktes konnte nicht begründet werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

