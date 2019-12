Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0819: --Verkehrsunfall auf dem Osterdeich--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Osterdeich Zeit: 19.12.19, 17:40 Uhr

Am frühen Donnerstagabend kam es in der Östlichen Vorstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Aufgrund der Sperrungen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 17:40 Uhr befuhr eine 53-jährige Bremerin den Osterdeich in Richtung Innenstadt. Dabei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Treseburger Straße mit einem entgegenkommenden Renault Kangoo einer 46 Jahre alten Frau zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden in Bremer Krankenhäusern behandelt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der unmittelbare Bereich auf dem Osterdeich musste bis ca. 19:00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei in umliegende Straßen umgeleitet.

