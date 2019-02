Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall bei stockendem Verkehr

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitagnachmittag, gegen 15:23 Uhr, wollte die Fahrerin eines blauen Pkws an der Einmündung Kaiserstuhlstraße/Am Elzdamm nach links auf die Straße Am Elzdamm in Richtung Freiburg abbiegen. Auf Grund starken Verkehrsaufkommens bildete sich im Einmündungsbereich ein Rückstau, weshalb die Fahrerin des blauen Pkws nach der Haltelinie der Lichtzeichenanlage angehalten hatte. Nachdem sich eine Fahrzeuglücke gebildet hatte, bog die Fahrerin des blauen Pkws nach links in Richtung Freiburg ab und kollidierte mit einem auf dem linken Fahrtstreifen aus Richtung Freiburg heranfahrenden dunkelgrauen Pkw Audi. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6500 EUR. Die Fahrerin des blauen Pkws wurde leicht verletzt.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel.-Nr. 07641/582-0 zu melden.

bw / FLZ / VV

