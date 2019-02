Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der vergangenen Nacht zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 10:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz gegenüber dem Gasthaus Hirschen in der Rheinstraße in Herbolzheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen VW Golf. Am Golf entstand am Stoßfänger vorne links ein Unfallschaden in nicht unerheblicher Höhe.

Hinweise bitte unter Telefon 07641/582-0 an die Polizei in Emmendingen.

bw / FLZ / VV

