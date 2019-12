Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0820--Polizei nimmt bewaffneten Räuber fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofstraße Zeit: 21.12.19, 23.50 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen am Samstagabend einen 18 Jahre alten Räuber in der Bahnhofsvorstadt fest. Der sog. Intensivtäter hatte einen 42-Jährigen mit einem Messer bedroht und Geld von ihm gefordert.

Der 42-Jährige war auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als der Täter ihn in der Bahnhofstraße plötzlich mit dem Messer bedrängte und 50 Euro von ihm forderte. Daraufhin flüchtete sich der Mann in eine Straßenbahn, wohin ihm der Räuber folgte. Hier soll der 18-Jährige laut Zeugenaussagen erneut sein Messer gezückt und dem 42 Jahre alten Mann in den Oberkörper gedrückt haben. Aufmerksam gewordene Fahrgäste eilten dem 42-Jährigen daraufhin zur Hilfe. Er wurde durch den Messereinsatz nicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß, konnte aber durch das Sicherheitspersonal der Bahn bis zum Eintreffen von alarmierten Einsatzkräften festgehalten werden. Die Polizisten nahmen den Intenivtäter fest. Das Messer führte er noch bei sich. Es wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Der 18-jährige Tatverdächtige stand unter so erheblichem Drogeneinfluss, dass er durch Rettungskräfte in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

