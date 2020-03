Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Firmentransporter in Penzlin

Penzlin (ots)

In der Zeit vom 28.02.2020 16:00 Uhr bis 02.03.2020 06:45 Uhr kam es in der Gärtnereistraße in Penzlin zu einem Einbruch in einen Firmentransporter.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass unbekannte Täter den abgestellten Firmentransporter der Marke Renault Master gewaltsam aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren Werkzeug im Wert von ca. 3.000EUR entwendet haben.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 1760.

Rückfragen bitte an:

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

