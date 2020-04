Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Bäckerkleidung aus Auto gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 07.04.2020, 20:00 Uhr bis 08.04.2020, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Bahnhofstraße in einen Pkw eingebrochen und haben einen Rucksack mit Bäckerkleidung entwendet.

Der schwarze Citroen Saxo war hinter einem Haus auf einem Mieterparkplatz abgestellt. Die Täter stachen zunächst mit einem Werkzeug die Schlösser der Fahrer- und Beifahrertür ein und versuchten diese zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Seitenscheibe ein, öffneten das Auto und entwendeten aus dem Innenraum einen schwarzen Nike-Rucksack, in dem sich zwei Bäckerhosen, vier Schürzen und vier weiße T-Shirts befanden. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 80,- Euro. An dem Pkw ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

