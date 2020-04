Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Haldorf - Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Homberg (ots)

Tatzeit: 02.04.2020, 20:00 Uhr bis 03.04.2020, 08:00 Uhr

Gestern wurde der Polizei in Fritzlar ein versuchter Einbruch in ein Wohnmobil angezeigt, dass in einer Hofeinfahrt in der Straße "In den Haldorfer Wiesen" abgestellt war.

Die Täter hatten letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, die Türschlösser eins Renault Wohnmobiles aufzubrechen. Dies gelang ihnen aber nicht und es wurde nichts entwendet. Durch den Einbruchversuch ist ein Schaden von ca. 600,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell