Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Gebersdorf - Pkw auf Parkplatz ausgebrannt

Homberg (ots)

Tatzeit: 08.04.2020, 01:00 Uhr

In den heutigen frühen Morgenstunden ist an der Bundesstraße 254 ein auf dem Parkplatz Höhe Gebersdorf abgestellter Pkw in Brand geraten und völlig ausgebrannt.

Der ältere PKW, Toyota RAV 4, stand beim Eintreffen der Homberger Streife bereits im Vollbrand. Hierdurch gerieten auch ein nebenstehender Metallcontainer und ein Holz-Toilettenhäuschen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Frielendorf war im Einsatz und hat das Feuer gelöscht. Es ist ein Gesamtsachschaden in Höhe ca. 4.000,- entstanden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

