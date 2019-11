Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Autos in der Weststadt entwendet

Braunschweig (ots)

05./06.11.2019 Braunschweig, Eiderstraße

Gleich zwei Pkw wurden in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Weststadt entwendet.

Zunächst meldete sich am frühen Morgen die 26-jährige Besitzerin eines schwarzen Audi A3. Sie hatte ihren Wagen am Dienstagabend ordnungsgemäß in der Eiderstraße geparkt. Als sie ihr Auto am nächsten Morgen benutzen wollte, stellte sie den Diebstahl fest und verständigte die Polizei.

Ganz ähnlich erging es dem 52-jährigen Fahrer eines schwarzen VW Touran. Auch dieses Fahrzeug war über Nacht in der Eiderstraße entwendet worden. Die Täter verschwanden unerkannt mit den entwendeten Pkw. Der Wert der beiden Fahrzeuge liegt bei mehreren tausend Euro.

