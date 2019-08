Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

--

Meßkirch - Rohrdorf

Einbruch

Gewaltsam Zutritt verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr in einen Maschinenschuppen. Die Unbekannten erbeuteten einen Hydraulikmotor und zwei Zapfwellen. Am Schuppen entstand Sachschaden in geringer Höhe. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, zu melden.

Bingen

Versuchter Diebstahl

Ein unbekannter Täter versuchte zwischen vergangenem Sonntag und Donnerstag die Felgen eines in der Gartenstraße geparkten Pkw zu entwenden. Der Unbekannte zerkratzte dabei aber lediglich die Felgen sowie die Abdeckungen der Radmuttern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Bad Saulgau

Diebstahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter eine Wacker Rüttelplatte von der Baustelle in der Kaiserstraße. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 1.800 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.00 Uhr an der Ausfahrt eines Ladengeschäfts in der Platzstraße ereignete. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin wollte beim Verlassen des Parkplatzes nach links abbiegen und übersah dabei vermutlich aufgrund parkender Fahrzeuge einen von links kommenden Transporter. Dessen Fahrer konnte die 64-Jährige ebenfalls nicht sehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam, bei dem niemand verletzt wurde.

Ostrach

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden von über 7.500 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 280 zwischen Ostrach und Tafertsweiler. Der 63-jährige Lenker eines Wohnmobils wollte kurz nach dem Waldstück in Fahrtrichtung Tafertsweiler ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Hierbei übersah er einen bereits neben ihm fahrenden Transit, dessen Fahrer beide Fahrzeuge überholen wollte. Als der Wohnmobilfahrer den Transit bemerkte, zog er wieder nach rechts auf seine Spur. Zuvor hatten sich die beiden Fahrzeuge schon gestreift. Es wurde niemand verletzt.

Ostrach

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der Sigmaringer Straße. Eine 62-jährige Pkw-Lenkerin fuhr aus einem Feldweg nach links auf die Sigmaringer Straße in Richtung Ostrach und übersah hierbei einen von rechts kommenden Seat. Der Fahrer des Seat konnte trotz einer Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Ladengeschäfts in der Marbacher Straße. Beide Lenker der jeweiligen Autos fuhren beinahe zeitgleich aus einer Parklücke und übersahen den jeweils anderen. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Verkehrsbedingt stark bremsen musste eine 39-jährige Lenkerin eines BMW Mini am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Überlinger Straße an der Einmündung zum Industriegebiet Theuerbach. Die Frau war stadteinwärts unterwegs. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte den Bremsvorgang der 39-Jährigen zu spät und fuhr auf den Mini auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Ein 15-Jähriger schlug am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr insgesamt drei Fenster mit seiner Faust ein. Zuerst schlug er ein Fenster der Grund- und Werkrealschule in der Schützenstraße ein. Anschließend ging er zum zurzeit leerstehenden Nachbargebäude und schlug dort zwei weitere Fenster ein. Ein bei dem Jugendlichen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Da der 15-Jährige sich an seiner Hand verletzt hatte, wurde er zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

In einer langgezogenen Linkskurve in der Nollstraße kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin fuhr vom Krankenhaus kommend in Richtung Nollhof, als ihr ein anderes Auto auf ihrer Spur entgegenkam. Die 30-Jährige lenkte deshalb nach rechts, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte sie die Leitplanke, was einen Sachschaden am Auto von etwa 6.000 Euro verursachte.

Sigmaringen

Geschwindigkeitsüberschreitung

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einem Video-Fahrzeug stellten Beamte der Verkehrspolizei am Mittwoch im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr auf den Bundesstraßen 32, 463, 311 und 313 im Kreisgebiet Sigmaringen mehrere Verkehrsverstöße fest. Insbesondere in den Abendstunden häuften sich Geschwindigkeitsüberschreitungen. Bei insgesamt fünf Fahrzeuglenkern, von denen einer zudem im Überholverbot überholte, wurde eine Geschwindigkeit von über 140 km/h gemessen. Ein weiterer Fahrzeuglenker war sogar mit 160 km/h unterwegs. Die Verkehrssünder müssen nun mit einem entsprechenden Bußgeld sowie Punkten im Fahreignungsregister und einem temporären Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell