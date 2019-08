Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrt missachtet

Konstanz (ots)

Eine Verletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung L 220/L 221, deren Ampelanlage derzeit defekt und weshalb auch die Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich auf 30 km/h beschränkt ist. Der 25-jährige Lenker eines BMW 316 hatte von der L 220 aus Richtung Wollmatingen kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollen und hierbei die Vorfahrt einer 49-jährigen Autofahrerin missachtet, die mit ihrem Nissan Micra die L 221 von Dettingen kommend in Richtung Kindlebildstraße befuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw der Frau noch auf einen VW Sharan geschoben, dessen 43-jähriger Lenker von der L 220 aus Richtung Waldsiedlung kommend nach links in die L 221 einbiegen wollte. Der Nissan Micra kippte anschließend um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Ein weiterer Pkw, dessen ebenfalls 49-jährige Fahrerin an der Kreuzung stand und von der Waldsiedlung kommend nach rechts abbiegen wollte, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile in Mitleidenschaft gezogen. Während die Fahrerin des Nissan Micra mit einem Schleudertrauma an der Hals- und Brustwirbelsäule vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, blieben die anderen Unfallbeteiligten unverletzt. Drei der Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, wurden abgeschleppt. Während der Einsatzmaßnahmen musste die L 221 voll gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

