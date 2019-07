Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 262 nahe Lubmin

Wolgast (ots)

Am Donnerstagmittag (04.07.2019) kam es auf der Landesstraße 262 zwischen Lubmin und dem Zwischenlager Nord zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam eine 67-jährige Fahrerin eines PKW Fiat aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Mercedes-Benz, welcher durch einen 75-Jährigen aus Brandenburg geführt wurde. Durch den Aufprall wurde die 67-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Lubmin und Wusterhusen befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und ebenso wie der 75-Jährige, welcher leicht verletzt wurde, durch Rettungskräfte in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es für ca. zwei Stunden zu einer Sperrung der L 262.

