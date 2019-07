Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verdächtiges Ansprechen eines Kindes in Loddin

Heringsdorf (ots)

Die Polizei in Heringsdorf erhielt einen Hinweis, wonach ein 10-jähriges Mädchen heute Vormittag kurz vor 09:00 Uhr in der Parkstraße in Loddin (Kölpinsee) von einem ihr unbekannten Mann verdächtig angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert wurde. Das Mädchen handelte richtig, ließ den Mann stehen und lief zurück. Der Mann wird durch das Mädchen sowie einer weiteren Zeugin wie folgt beschrieben:

- 50 bis 60 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Gestalt - dunkelblonde bis hellbraune Haare, an den Seiten kurz und oben etwas länger - blau-weiß kariertes Hemd - braun-graue Jeans - Sonnenbrille mit orangefarbenen Brillengläsern - hinkender Gang

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

