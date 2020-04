Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Weil eine 29-Jährige offenbar die Vorfahrt eines 23-Jährigen missachtete, kam es in der Massenbacher Straße in Schwaigern, an der Einmündung zur B293, zu einem Verkehrsunfall. Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Neckarsulm: Vom Autodach in die Zelle

Ein Zeuge meldete der Neckarsulmer Polizei, dass ein Mann in der Leipziger Straße in Neckarsulm über geparkte Autos laufen würde. Gegen 1.50 Uhr am Donnerstagmorgen konnte der beschriebene Mann zusammen mit zwei weiteren Personen festgestellt werden. Der offensichtlich alkoholisierte 21-Jährige kristallisierte sich aus der Gruppe durch sein unkooperatives und provozierendes Auftreten heraus. Während der Kontrolle versuchte er zu fliehen was nach einer kurzen Verfolgung unterbunden werden konnte. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte 1,36 Promille. In Verbindung mit weiteren Aggressionsschüben Grund genug um die weitere Nacht in der Polizeizelle zu verbringen. An einem Pkw wurde eine Beschädigung festgestellt. Alle drei Personen erhielten zudem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Wer am Donnerstagmorgen in der Leipziger Straße Beschädigungen an seinem Pkw feststellt, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Fahrzeuganhänger gestohlen

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in der Neckarsulmer Friedrichstraße ein Pkw-Anhänger der Marke Tempus gestohlen. Der Anhänger war an einem Fiat Ducato angehängt. Das Transportmittel ist mit einer dreiseitigen Kippfunktion ausgestattet und hat ein Leergewicht von 900 kg. Zeugen, die im Bereich der Friedrichstraße 46/1 in Neckarsulm verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizei mit verstärkter Präsenz am Wochenende

In Erwartung von frühlingshaften Temperaturen am kommenden Wochenende, verstärkt das Polizeipräsidium Heilbronn seine Präsenzmaßnahmen zur Einhaltung der Corona-Verordnung. Insbesondere Naherholungsgebiete, wie beispielsweise der Breitenauer See oder beliebte Treffpunkte, wie die Löwensteiner Platte, stehen im Mittelpunkt der Überwachungen. Aber auch Parkanlagen werden verstärkt überwacht. "Wir appellieren an die Vernunft jedes Einzelnen und vertrauen darauf, dass die Bevölkerung die landesweiten Verbote im eigenen und im Interesse ihrer Mitmenschen beachten", zeigt sich der Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn, Thomas Lüdecke, zuversichtlich. Lüdecke weist aber gleichzeitig darauf hin, dass dort, wo durch Ermahnungen keine Einsicht erzielt werden kann, weitere Maßnahmen, einschließlich einer Anzeige folgen werden. Aufgrund der aktuellen Erfahrungen ist die Polizei guter Hoffnung, dass der größte Teil der Bevölkerung weiterhin diszipliniert und verantwortungsbewusst handelt.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Erste Onlinesprechstunde zum Thema Motorradsicherheit

In Zeiten der Corona-Krise muss das Polizeipräsidium auch seine Präventionsangebote anpassen. Da beliebte Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Verkehrspräventionstag "Platte IX", ausfallen müssen, informiert ein Experte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg, die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in einer "Onlinesprechstunde" auf dem Facebook-Kanal des Polizeipräsidiums über sicherheitsrelevante Themen rund ums Motorradfahren und steht zum Dialog zur Verfügung. Startschuss ist am Samstag, 4. April um 14 Uhr unter www.facebook.com/polizeiheilbronn.

