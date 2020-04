POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2020 Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Weikersheim: Einbruch in ein Gemeindehaus

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt in ein kirchliches Gemeindezentrum in der Straße Am Bahnhof in Weikersheim. Durch ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes brachen die Täter mit Gewalt in das Haus ein. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt. Es wurden zahlreiche Bürogegenstände entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro. Zudem entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 07943 9947 0 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

Großrinderfeld: Dieseldiebstahl auf dem Autobahnparkplatz

Dreiste Diebe entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine größere Menge Diesel aus dem Tank eines Lkw. Der Fahrer einer Sattelzuges übernachtete in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz Spitalwald-Ost, entlang der A81, in der Nähe von Großrinderfeld. Als er am Morgen erwachte bemerkte er, dass der Tank seiner Sattelzugmaschine nicht mehr verschlossen war und aus diesem circa 300 Liter Diesel entwendet worden waren.

