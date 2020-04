Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Vermutlich im Zeitraum von Montag, 23. März, bis Mittwoch, 25. März, beschmierten unbekannte Täter eine Wand am Bahnhof in Seckach. Mit grüner Farbe malten sie die Buchstaben "KRS" auf eine blaue Stützwand. Der Gemeinde Seckach entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 64877 0, zu melden.

