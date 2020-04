POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2020 - HN, NOK, HOK, MTK

Polizeipräsidium Heilbronn

Mit den Worten: "Es ist normalerweise nicht unsere Art Sie ohne feierliche Rahmenbedingungen zu empfangen, die Corona-Krise zwingt uns leider dazu," begrüßte Polizeipräsident Hans Becker, 33 zurückkehrende Hochschulabsolventen am 31. März auf dem Gelände der Verkehrspolizeiinspektion in Weinsberg. Der Präsident zeigte sich, unter erschwerten Bedingungen der Coronavirus-Pandemie, hoch erfreut über die personelle Verstärkung des Präsidiums. "Sie werden sehnsüchtig erwartet", gab er den zahlreichen jungen Polizistinnen und Polizisten mit auf den Weg. Im Anschluss händigte er ihnen sowohl die Bachelor-Urkunde nach bestandenem Studium an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen, als auch die Ernennungssurkunde zum Polizei- bzw. Kriminalkommissar aus. Drei Gruppen waren nötig um die Abstandsbestimmungen nach dem Infektionsschutzgesetz einzuhalten. Auf ein Gruppenfoto mit allen Neuankömmlingen wurde verzichtet. Die überwiegend jungen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verstärken fortan die Dienstgruppen der Polizeireviere, der Verkehrspolizei sowie die einzelnen Fachbereiche der Kriminalpolizei.

