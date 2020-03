Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

B293/ Eppingen: Fahrzeuganhänger in Brand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein PKW-Anhänger am Dienstagmittag bei Eppingen in Brand. Der Fahrer eines VW fuhr gegen 13.20 Uhr mit seiner Auto- und Anhänger-Kombination auf der Bundesstraße B293 in Richtung Sulzfeld. Zwischen den Auffahrten Eppingen Nord und Eppingen West bemerkte der 26-Jährige, dass sich der Spanngurt auf seinem mit Karton und Papier beladenen Anhänger löste. Der Mann hielt am Straßenrand an und entdeckte, dass sein Anhänger Feuer gefangen hatte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Sachschaden entstand nur an dem Anhänger. Die Polizei schätzt ihn auf etwa 500 Euro.

