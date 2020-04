POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Betrunken auf dem Fahrrad

Ein geparkter Opel Astra in der Leibnizstraße in Heilbronn wurde einer Radfahrerin am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, zum Verhängnis. Die Dame kollidierte mit ihrem Pedelec mit dem Auto. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Über zwei Promille Alkohol konnten als Unfallursache ermittelt werden. Die renitente Frau sollte für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier mitgenommen werden. Hierbei wehrte sie sich bereits im Streifenwagen nach Kräften und sperrte sich später vehement gegen die aufgrund des Unfalls erforderliche Blutentnahme. Hierfür musste sie dann festgehalten werden. Den Rest der Nacht verbrachte die betrunkene Frau in einer Gewahrsamszelle.

Heilbronn: Reifenstecher unterwegs

An 15 Pkw im innerstädtischen Bereich, überwiegend im Bereich der Lammgasse, der Schäfergasse und der Gerberstraße, sowie an acht weiteren in der Heilbronner Nordbergstraße geparkten Fahrzeugen, wurden in der Nacht zum Dienstag die Reifen abgestochen. Als Tatwaffe diente offenbar ein Messer. Die Einstichstellen befinden sich zumeist seitlich an den jeweiligen Reifen. Wem in der Nacht zum Dienstag in den genannten Bereichen verdächtige Personen aufgefallen sind, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden. Leingarten: Ungebremst aufgefahren, B293 kurzzeitig voll gesperrt

Nahezu ungebremst fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Golf auf einen vor ihm fahrenden Opel Astra auf. Dessen 24-jähriger Fahrer musste am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Leingarten Mitte und der Abzweigung am Sportplatz Schluchtern, auf Höhe der Bushaltestelle, wegen eines vorausfahrenden Schwertransports auf circa 40 Km/h herunterbremsen. Der Golf-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Züttlingen: Mercedes und Traktor nach Unfall gesucht

Auf der Fahrt von Möckmühl in Richtung Züttlingen musste die Fahrerin eines Skodas am Dienstagmorgen, gegen 11.20 Uhr, stark abbremsen, sodass es zu einem Auffahrunfall durch einen hinter ihr fahrenden Mercedes kam. Den Grund für den Bremsvorgang lieferte ein silberner Mercedes der auf der Gegenfahrbahn einen Traktor überholte. Die Skoda-Fahrerin konnte nur durch die Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Weder der Fahrer des Traktors noch der oder die Fahrer/in des Mercedes sind derzeit bekannt. Beide Fahrzeuge fuhren trotz des Unfalls weiter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Pkw liegt bei circa 1.500 Euro. Die Polizei Neckarsulm hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Fahrer des Traktors wird aufgefordert, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

