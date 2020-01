Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.01.20, gegen 06.50 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Mann auf der Autobahn 861 zwischen Rheinfelden-Mitte und Rheinfelden-Süd auf einen stehenden Lkw am Stauende auf. Der Lastkraftwagen mit Sattelauflieger stand auf der mittleren von drei Fahrspuren in der Warteschlage, als es zu dem Auffahrunfall kam. Am Sattelauflieger entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Der 74-jährige Mann wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Überprüfung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Verkehr an der Unfallstelle musste kurzzeitig geregelt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell