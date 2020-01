Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Über Terrassentür in Wohnung eingedrungen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 28.12., 10 Uhr bis Sonntag, 05.01., 16:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung im Musketenweg ein. Der Unbekannte hatte zunächst an der Terrassentür den heruntergelassenen Rollladen nach oben geschoben, um die Tür anschließend gewaltsam zu öffnen. Er drang in die Räumlichkeiten ein und ließ nach ersten Erkenntnissen ein MacBook, goldene Ohrringe, zwei goldene Halsketten und Bargeld sowie Schweizer Franken und Britische Pfund mitgehen. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch der entstandene Sachschaden steht nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

