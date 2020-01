Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerverletzte Person gefun-den - Person verstorben - Pressemeldung Nr. 3

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Wie bereits berichtet, traf ein Jogger am Donnerstag, 12.12.2019, gegen 19 Uhr im Menzerpark in Neckargemünd auf einen schwerverletzten 54-jähriger Mann. Nachdem sich dessen Zustand stetig verschlechtert hatte, wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich einer sofortigen Notoperation unterziehen musste. In der Nacht vom 20.12.2019 auf den 21.12.2019 erlag dieser im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zwischenzeitlich liegt das Ergebnis der am 27.12.2019 durchgeführten Obduktion vor. Es ergaben sich keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung, sodass derzeit von einem Sturzgesehen des 54-Jährigen als Todesursache auszugehen ist. Gleiches ergaben die Befunde der kriminaltechnischen Untersuchungen. Das Verfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg zwischenzeitlich eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell