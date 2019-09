Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall BAB40 in Höhe Mülheim-Dümpten mit zwei leicht verletzten Personen #fwmh

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntag, um 10:23 Uhr wurde der Feuerwehr Mülheim über die Leitstelle ein verunfalltes Fahrzeug auf der BAB40 in Fahrtrichtung Duisburg, in Höhe der Auffahrt Mülheim-Dümpten, gemeldet. Da nach ersten Informationen von eingeklemmten Person ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle sofort einen Hilfeleistungszug sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes zur Einsatzstelle. In Höhe der Anschlußstelle Mülheim-Dümpten hatte sich ein Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf der Autobahn gedreht und war in die Mittelleitplanke geprallt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich die vier Insassen des Pkw bereits außerhalb des Fahrzeuges und wurden von Ersthelfern betreut. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Versorgung der Patienten durch den Notarzt und den Rettungsdienst durchgeführt. Zwei der vier Insassen wurden anschließend mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die BAB40 in Fahrtrichtung Duisburg für die Dauer von ca. 25 Minuten voll gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 10:55 Uhr beendet. (HJF)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell