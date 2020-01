Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Betrunkener randaliert und beleidigt Passant und Polizisten

Freiburg (ots)

Ein Randalierer wurde der Polizei am Freitag, 24.01.2020, gegen 03.20 Uhr in der Hebelstraße gemeldet. Gegen Straßenlaternen, Schilder und Schaufenster trat dort ein 34 Jahre alter Mann und beleidigte dabei einen Zeugen mit Kraftausdrücken. Er wurde von den Polizeibeamten angetroffen, wobei er auch diese beleidigte. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Ob Sachschaden entstanden ist, ist noch unklar. Er musste die restliche Nacht bei der Polizei verbringen.

