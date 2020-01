Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg - Brand in Wintergarten

Freiburg (ots)

Von Anwohnern konnte am Donnerstag, 23.01.2020, kurz nach 14 Uhr, beobachtet werden, wie sich am Fenster des Wintergartens eines Nachbarhauses ein Brand entwickelte. Die per Notruf gerufene Feuerwehr konnte das Feuer im Wintergarten rasch löschen und die durch Rauchentwicklung beeinträchtigte Wohnung im Erdgeschoss belüften. Der Brand-, als auch der Fahrnisschaden werden auf einen Schadensbetrag im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Haus; Personen kamen insofern zum Glück nicht zu Schaden. Die im Untergeschoss befindlichen Wohnräume wurden nicht beeinträchtigt und können weiter genutzt werden. Die Wohnungsinhaber der Erdgeschosswohnung kommen bei Bekannten unter.

Die Feuerwehren Feldberg und Schluchsee waren mit 31 Mann im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst, sowie zwei Streifen des Polizeireviers Titisee-Neustadt.

Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

/cw.

