Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin angefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 17 Jahre alte Fußgängerin am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die Bocholterin war gegen 18.45 Uhr auf dem für sie links liegenden Gehweg an der Werther Straße in Richtung Lowick unterwegs. Als sie die Einmündung der Wiesenstraße überqueren wollte, habe sie ihren Angaben zufolge ein Auto touchiert: Der Fahrer des dunklen Kleinwagens habe versucht, von der Wiesenstraße nach rechts in die Werther Straße einzubiegen. Der Unbekannte habe sich unmittelbar danach von der Unfallstelle entfernt. Der Fahrer soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

