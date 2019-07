Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Autofahrerin übersehen

Gaggenau (ots)

Wahrscheinlich, weil es eine herannahende Autofahrerin übersehen hatte, stürzte ein Kind am Dienstagabend mit dem Fahrrad. Der Junge wollte gegen 19:15 Uhr auf seinem Velo von der Marxstraße nach rechts in die Beethovenstraße abbiegen, als er den dort entgegenkommenden Opel übersehen hat. Bei dem Zusammenstoß mit dem linken Kotflügel des Wagens zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Der am Wagen entstandene Sachschadenbeläuft sich auf etwa 1.000 Euro. /ma

