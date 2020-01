Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Sachbeschädigungen an Autos durch Steinwürfe - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.01.20, kam es in der Stettiner und der Danziger Straße jeweils zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. In der Stettiner Straße wurde gegen 08:50 Uhr, in der Danzinger Straße zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr jeweils die Windschutzscheibe an einem Peugeot, vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Die beiden Fälle dürften in Zusammenhang stehen. Der entstandene Gesamtschaden an den Windschutzscheiben beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen sich unter Tel. 07621 9797-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell