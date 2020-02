Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rasenmäher-Diebe

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde aus einer unverschlossenen Garage an der Kölner Straße ein Rasenmäher gestohlen. Es handelt sich um einen Sabo vom Typ 43EA. Ein weiterer Rasenmäher verschwand am Büscherweg. Dort lässt sich die Tatzeit allerdings nicht näher eingrenzen: Das Gerät stand am 15. Dezember noch an seinem Platz in einer Gartenhütte. Als der Inhaber am 8. Februar sein Eigentum für den angekündigten Sturm sichern wollte, bemerkte er, dass das Vorhängeschloss an der Hütte fehlte und der rote Benzin-Mäher vom Typ Herkules, Steel-Line, MS 45 eco weg war. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell