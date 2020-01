Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Bammental (ots)

Am Sonntagabend, um 20.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Ein 21Jähriger befuhr mit seinem Pkw Daihatsu die B 45 von Wiesenbach kommend in Fahrtrichtung Mauer. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeuglenker die Kontrolle über seinen Pkw und geriet nach rechts in den Grünstreifen. Im Verlauf einer Übersteuerung seines Fahrzeugs geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn, kam nach links von dieser ab, überschlug sich im Böschungsbereich und blieb auf dem Dach liegen. Der 21jährige Unfallfahrer und seine 18jährige Beifahrerin konnten sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Daihatsu, an dem ca. 3000,- Euro Schaden entstand, wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bammental, die mit 10 Mann vor Ort war, geborgen und abgeschleppt. Die B 45 musste im Verlauf der Unfallaufnahme und der Bergung für 1 Stunde halbseitig gesperrt werden. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich dadurch nicht.

