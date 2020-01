Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung und Vandalismus

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 18.01.2020 wurde ein Zeuge gegen 18:50 Uhr darauf aufmerksam, dass es am Rathaus, aus der dortigen Tiefgarage stark rauchen würde. Eine schnelle Überprüfung durch Polizei und Feuerwehr ergab, dass jemand offenbar mutwillig einen Stapel Zeitungen in einer Ecke der Garage angezündet hatte. Das Feuer war aber schnell wieder erloschen und nicht geeignet größeren Schaden zu verursachen. Der vermutlich selbe Täter hatte zudem in der öffentlichen Toilette das Waschbecken verstopft und den Wasserhahn geöffnet, was zur Überschwemmung der Toilette führte. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon (06203 9305-0) beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

