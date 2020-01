Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken am Steuer - Führerschein weg

Weinheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04.10 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeirevier Weinheim einen 52-jährigen Audi Fahrer in der Hauptstraße Höhe Schlossergäßchen. Im Verlauf des Kontrollgesprächs wurde beim Fahrzeugführer ein deutlicher Alkoholgeruch in der Ausatemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Audi Fahrers wurden einbehalten. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell