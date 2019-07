Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtragsmeldung zum tödlich verletzten Motorradfahrer auf dem Südring - Mettmann - 1907165

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend (29. Juli 2019) kam es in Mettmann an der Einmündung Südring / Diepensiepen um 20:38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 60 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt. Seine 57 Jahre alte Ehefrau wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Wir hatten in unserer Pressemeldung mit der Nummer 1907163 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4335740) zeitnah darüber berichtet.

Mittlerweile hat die Polizei die Information erhalten, dass die 57-jährige Ehefrau zwar nach wie vor intensivmedizinisch versorgt wird, sie jedoch glücklicherweise außer Lebensgefahr ist.

Auch zum Unfallhergang liegen der Polizei - aufgrund von Zeugenaussagen - mittlerweile neue Erkenntnisse vor:

Demnach fuhr ein 44-jähriger Mann aus Erkrath mit seinem Traktor samt Anhänger die Straße Südring in Richtung Talstraße. Hinter ihm fuhr, gemeinsam mit seiner 57 Jahre alten Ehefrau als Sozia, ein 60 Jahre alter Motorradfahrer aus Heiligenhaus. Vor der Einmündung zur Straße "Diepensiepen" scherte der Motorradfahrer aus, beschleunigte und wollte den Traktor überholen. Gleichzeitig setzte der Traktorfahrer jedoch seinen Blinker, verlangsamte auf Schrittgeschwindigkeit und bog links in die Einmündung "Diepensiepen" ab.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer und seine 57-jährige Ehefrau und Sozia zu Fall kamen. Der Traktorfahrer leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber brachte die 57-Jährige mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Traktorfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell