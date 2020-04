Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa Autos auch in der Steingasse und im Mauerweg aufgebrochen

Homberg (ots)

Tatzeit: 07.04.2020, 18:00 Uhr bis 08.04.2020, 13:30 Uhr

Zwei weitere Pkw wurden in der letzten Nacht durch unbekannte Täter in der Steingasse und im Mauerweg aufgebrochen. Wie zuvor berichtet, wurde auch in der Rosengasse ein Pkw aufgebrochen.

Im Mauerweg hatten die Täter die Scheibe von einem schwarzen Pkw VW Fox eingeschlagen, haben aber aus dem Fahrzeuginnenraum nichts entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

In der Steingasse schlugen die Täter die Scheibe eines grauen Pkw Opel Astra ein und entwendeten vom Rücksitz eine leere Herrenhandtasche und Kleingeld aus der Mittelkonsole im Gesamtwert von ca. 180,- Euro. Bei diesem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Auf Grund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs gehen die Ermittler der Polizeistation Schwalmstadt in den drei Fällen von der gleichen Täterschaft aus.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell