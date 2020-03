Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verdacht auf Körperverletzung: Opfer wird gesucht

Brakel (ots)

Eine vermeintliche Körperverletzung während des Karnevalswochenendes in Brakel beschäftigt nachträglich die Ermittler der Kriminalpolizei in Höxter. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist zwar ein Tatverdächtiger bekannt, allerdings fehlt das Opfer. Der Geschädigte oder weitere Zeugen sollten sich daher bei der Polizei melden.

Der Vorfall muss sich in der Nacht von Samstag, 22. Februar, auf Sonntag, 23. Februar, vermutlich gegen Mitternacht ereignet haben. Ein 31-Jähriger aus Brakel, der aufgrund anderer Vergehen in jener Nacht in Polizeigewahrsam genommen wurde, soll zuvor bei einer Karnevalsveranstaltung einen männlichen Besucher angegriffen haben. Der Tatverdächtige soll auf den am Boden liegenden Mann gesessen und ihn geschlagen haben. Als die Polizei eintraf, konnte der Geschädigte allerdings mehr angetroffen werden. Er wird beschrieben als männlich, jung, etwa 1,70 Meter groß. Er trug ein Muskelkostüm und eine Perücke mit langen, blonden Haaren. Der Geschädigte oder auch Zeugen sollten sich zur weiteren Klärung des Sachverhaltes mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620 in Verbindung setzen. /nig

